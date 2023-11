Rugby Serie A maschile. Derby a Calvisano. Terza vittoria di fila

La quinta giornata di andata del girone 1 di serie A ha offerto un turno ricco di emozioni per gli appassionati lombardi. Mentre il Cus Milano ha dovuto arrendersi (20-17) alle ambizioni del Rugby Torino, si sono distinti due derby. In quello meneghino l’Asd Rugby Milano ha superato 24-18 l’Amatori&Union Milano e si gode il primato, mentre un Calvisano sempre più convincente ha inanellato la terza vittoria consecutiva e si è imposto 26-15 sul Parabiago. Per quel che riguarda la graduatoria rimane delicata la posizione dell’Amatori&Union Milano, che con un punto precede solo il Parma ancora fermo al palo. Tutto questo per una situazione che potrà ricevere interessanti indicazioni dalla sesta di andata, nella quale spicca il duello al San Michele tra i gialloneri e il Rugby Torino. Un turno che potrebbe rivelarsi favorevole al Rugby Milano di scena sul campo del Parma fanalino di coda, mentre l’inseguitore Cus Torino dovrà fare i conti con la voglia di rivalsa di Parabiago. Completano il quadro due sfide casalinghe, con l’Amatori&Union alla ricerca di punti-salvezza con Alghero, mentre il Cus Milano punterà sul fattore campo per scavalcare Noceto. Luca Marinoni