Rugby serie A, prestigioso successo a ranghi ridotti a Viadana. Fiorini al settimo cielo. Violato il "tempio»

"È stata una bellissima vittoria che mi ricorderò per sempre; vincere in uno stadio come quello di Viadana e, soprattutto, con la rosa corta con la quale siamo scesi in campo, con molti innesti dalla cadetta e molti infortunati, è una soddisfazione enorme". Sono queste le parole con cui la terza linea giallorossa, Giovanni Tontini, ripercorre la giornata dei pesaresi.

Una domenica da incorniciare per la Fiorini Pesaro Rugby che esce con una vittoria dallo Stadio Zaffanella, campo della capolista Viadana. Una vittoria che per i kiwi giallorossi ha un sapore ancora più dolce, la formazione pesarese è infatti arrivata all’appuntamento con la prima della classe fortemente rimaneggiata a causa dei numerosi infortuni subiti dalla rosa. Ma la panchina, composta in buona parte di giocatori in forza alla cadetta, non ha sfigurato, portando la Fiorini a festeggiare un risultato che consolida il 3° posto in classifica, a soli 5 punti di distanza dalla vetta.

"C’erano molti fattori a metterci in difficoltà, ma ci siamo uniti come squadra e abbiamo mostrato cosa voleva dire per noi questa partita. Per noi aveva il valore di una finale ce lo siamo detti per tutta la settimana. È stato veramente bello vincere questa sfida, faticoso, ma molto bello".

E va nel dettaglio: "Siamo partiti un po’ a rilento in difesa, poi ci siamo uniti e abbiamo fatto un ottimo lavoro anche sotto quell’aspetto. Potevamo fare meglio, in varie fasi della partita siamo andati in affanno e sono riusciti a metterci in difficoltà, abbiamo sofferto anche sull’aspetto difensivo. Nelle mischie siamo andati bene, ma sappiamo fare meglio. Sono molto contento delle touche che sono andate bene rispetto al solito, e delle azioni offensive, abbiamo attaccato molto bene". Adesso una domenica di pausa prima delle ultime sfide della stagione: "L’obiettivo è non fermarsi qui, adesso dobbiamo vincere tutte le partite e non lasciare nessun punto bonus. Questa settimana sarà di recupero, poi inizieremo a pensare alla partita con Patavium che arriverà con l’obiettivo di dare il massimo".

