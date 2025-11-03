Rugby serie A. Una domenica super. Cavalieri, avanti così

apoli

NAPOLI AFRAGOLA: Dyejaak, Battista, Iervolino, Di Fusco, Antonelli, Balzi, Stanzione, Benedetti, Esposito, Errichiello, Lauro, Russo, Notariello, Careri, Tenga. A disp.:Fall, Francillo, Aiello, Belfiore, Brusca, Mele, Di Tota, Borromeo. All:Varriale.

CAVALIERI UNION: Fondi, Castellana, Pancini, Marzucchi, Ghelardini, Puglia, Renzoni, Morelli, Morelli, Facchini, Righini, Mardegan, Casciello, Sassi, Calizzano, Sansone. A disp.: Leiger, Trivilino, Rudalli, Attucci, Dalla Porta, Bencini, Dabizzi, Nistri. All.:Chiesa.

Arbitro: Edoardo Pelliccioni di Roma, coadiuvato da Emiliano Calabritto di Salerno e Mario Esposito di Napoli.

Marcatori: 7’ m. Facchini, 14’ Castellana, 18’ m. Marzucchi, 26’ m. Fondi, 33’ m. Facchini, 40’ Puglia, 47’ m. Facchini, 54 m. Trivilino.

"Mi è piaciuta la prestazione soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo chiuso la pratica sul 40-8. Una partita approcciata bene, siamo stati efficaci sin da subito nonostante qualche difficoltà mostrata davanti. Siamo calati nel secondo, con qualche interruzione di troppo, ma la partita era ormai instradata. Prendiamo questi tre punti ed approfitteremo della pausa per ricaricarci in vista della prossima sfida". Coach Alessandro Lunardi ha così commentato il 54-20 con cui i Cavalieri Union hanno superato il Napoli Afragola in trasferta. Gli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa erano alla ricerca di conferme dopo la vittoria nel rugby della giornata precedente, ed è arrivata la miglior risposta possibile. Un successo che permette ai "tuttineri" di salire a quota 12 punti nel girone 4, alle spalle della capolista Civitavecchia (15 punti) de L’Aquila (14) e della Polisportiva Paganica (13). Occhio quindi alla gara del 30 novembre prossimo contro Roma. "Siamo stati molto bravi a sfruttare tutte le opportunità create. Rimessa laterale molto bene sia a livello di lancio che drive, in mischia ordinata abbiamo sofferto i primi 30’ ma poi abbiamo trovato il giusto adattamento – ha aggiunto Chiesa - molto bene la partita di Facchini al rientro dall’infortunio. Abbiamo migliorato molto anche il gioco arretrato".

Giovanni Fiorentino