Rugby serie a. Unione Firenze, che esame contro la Capitolina

Dopo il successo della scorsa settimana a Civitavecchia contro il Centumcellae – terza vittoria in sei partite del campionato di serie A – l’Unione Rugby Firenze scenderà in campo oggi alle 15 allo stadio Mario Lodigiani, il Padovani, contro la formazione romana dell’Unione Rugby Capitolina che con 16 punti occupa il quarto posto in classifica, contro il settimo, con 13 punti dei fiorentini. Gli ospiti vantano maggiore esperienza ma Ferraro e Lo Valvo, i coach dei biancorossoviola, rimasti assai soddisfatti della prestazione della squadra domenica scorsa, sono convinti di aver trovato la chiave giusta per affrontare questa stagione – la prima dell’URF nella massima serie – con la giusta autostima e senza alcun timore reverenziale, neppure delle formazioni oggettivamente più forti. "Abbiano molti giovani in rosa – spiegano – che devono prendere confidenza, ci serve minutaggio e andremo sicuramente a migliorare". In trasferta, invece, l’under 18 élite, che milita nel campionato nazionale ed è reduce da tre vittorie consecutive, giocherà a L’Aquila con inizio alle 14.30.