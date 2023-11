Rugby serie a. Unione Firenze, niente da fare contro la capolista. La Lazio si conferma leader e passa d’autorità

UNIONE RUGBY FIRENZE

5

LAZIO RUGBY 1927

38

UNIONE RUGBY FIRENZE: Biagini T.; Lo Gaglio F. (59’ Grignano E.), Di Puccio, Venturi (41’ Grignano C.), Lo Gaglio P.; Bianchini (48’ Cervellati), Artal; Baggiani (c), Touires (59’ Formigli), Pracchia; Bagini N., Savia (41’ Gatta); Trechas (59’ Manigrasso), Guidotti (53’ Biagioni), Gozzi (41’ Scotini). All. Ferraro e Lo Valvo.

LAZIO RUGBY 1927: Donato D. (68’ Bianco); Colangeli Mar.; Herrera, Cruciani (60’ Giovannini), Buonavolontà, Cozzi, Cristofaro; Urbani, Pilati (65’ Parlatore), Colangeli Mat.; Sommer (60’ Cicchinelli), Tomasini; Silla, Hliwa (60’ Donato J.), Criach (50’ Moscioni. A disp: Cordì, Santarelli. All. A. De Angelis.

Arbitro: Luigi Palombi (Pg).

Marcatori: p.t.: 9’ m. Hliwa tr. Donato D. (0-7); 11’ Donato D. (0-12); 20’ m. Donato D. (0-17); 26 m. Hliwa tr. Donato D. (0-24); s.t.: 46’ m. Colangeli Mar. tr. Donato (0-31); 57’ m. Moscioni tr. Donato D. (0-38); 68’ m. Cervellati (5-38).

Contro la capolista Lazio l’Unione Rugby Firenze rimedia una pesante sconfitta, prevedibile peraltro considerato che per i biancorossoviola questa è la prima stagione di A e devono acquisire assieme ed esperienza. I laziali accumulano un vantaggio incolmabile sin dai primi minuti e subiscono due mete nel primo quarto: due di Hliwa e due di Donato, poi player of the match. Il primo tempo si chiude 0 a 24 con l’URF che cerca la reazione, le cose miglioreranno in parte nella ripresa: alla buona tenuta della mischia riesce a dare più consistenza nel contenimento delle accelerazioni avversarie. Dopo altre due mete ospiti i fiorentini trovano anche la meta della bandiera con Cervellati. Finisce 5 a 38 con indicazioni sulle quali Ferraro e Lo Valdo dovranno lavorare.