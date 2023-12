Rugby Serie A. Unione Firenze perde a Livorno. Ma Artal è il migliore in campo

Nell’ottava giornata della serie A l’Unione Rugby Firenze torna sconfitta da Livorno col punteggio di 20-12 (primo tempo 20-7) lasciando comunque una buona impressione. La partenza promettente per i gigliati con la meta di Lo Gaglio nei primi minuti di gioco non ha avuto continuità e la squadra si è trovata sempre più in difficoltà ad uscire dalla propria metà campo. I livornesi non si sono tirati indietro e hanno confezionato tre mete di lì allo scadere del primo tempo.

Il miglior approccio dei fiorentini nel secondo non è bastato a recuperare lo svantaggio anche per alcuni interventi arbitrali che hanno frenato la spinta fiorentina. La bella meta realizzata nel finale da Menon è stata il colpo di coda che i ragazzi di Ferraro e Lo Valvo hanno prodotto grazie ai loro sforzi ma è risultata insufficiente per un punto bonus difensivo che avrebbero meritato. Resta però la soddisfazione del fatto che il 25enne argentino Juan Eusebio Gomez Artal, mediano di mischia dei biancorossoviola, è stato eletto ‘player of the match’. Nelle altre partite del fine settimana il Firenze Rugby 1931 (serie B) ha battuto il Rugby Jesi per 19-17 mentre la squadra dell’URF Florentia si è aggiudicata 29-0 il derby con i Cavalieri Union di Prato nella finale della fase regionale del campionato di serie C.

f.m.