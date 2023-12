Rugby serie A. Unione Firenze rischia. A Livorno una battaglia

Oggi, ottava giornata del campionato di A, l’Unione Rugby Firenze va a far visita al Livorno Rugby (ore 14.30). La sfida si preannuncia incerta fra due squadre che stazionano nella parte medio-alta della classifica; nell’unico incontro disputato finora fra le due, in un’amichevole di precampionato, i fiorentini si imposero per 27-0 ma nel frattempo i labronici sono corsi ai ripari, oggi potranno contare sul cileno Baraona Prat, mediano di apertura allora assente, su una difesa solida e un pacchetto compatto in mischia. In classifica il Livorno è terzo con 24 punti, 9 in più dei biancorossoviola, settimi. Da parte sua l’URF scenderà in campo per riscattare la delusione della scorsa di campionato quando uscì sconfitto di misura (26-31) dalla gara casalinga contro i romani dell’Unione Capitolina e col rimpianto per le ingenuità e gli errori commessi nel primo tempo, chiuso con un vantaggio eccessivo (5-18) a favore deli ospiti. In queste due settimane di lavoro, col campionato che ha osservato un turno di riposo, Ferraro e Lo Valvo, hanno lavorato anche mentalmente sul gruppo per non gettare al vento altri punti preziosi, assai utili per guadagnare in anticipo la salvezza.

Questa la probabile formazione: in prima linea rientra Scotini con Trechas, Bonanni tallonatore come Pracchia e Nicola Biagini in seconda. In terza linea, con Baggiani e Gatta, esordio per De Castro mentre in mediana con Artal torna il capitano Menon a numero 10 con Chiti sui centri insieme a Di Puccio. Infine, con Tommaso Biagini estremo, parte titolare Cervellati all’ala insieme a Pietro Lo Gaglio. Assente, invece, Gianmarco Pietramala, utility back classe 2005, convocato nella under 19 per la sfida nella ex base Nato di Bagnoli con i pari età della Francia. Le due under 18, quella nazionale élite e quella regionale, questa settimana riposano. Entrambe in campo, invece, la squadra di B del Firenze Rugby 1931 che alle 14 al campo Padovani riceverà il Rugby Jesi 1970, e quella di C URF Florentia che alla stessa ora ospiterà il Cavalieri Union di Prato al Marco Polo di San Bartolo a Cintoia.

f. m.