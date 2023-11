Rugby serie b: 0re 14,30. L’Emil Banca sfida il Romagna per salire in vetta

Sfida per il primato per l’Emil Banca Bologna che alle 14.30 scende in campo a Cesena per affrontare la capolista Romagna. Chi vince si prendere la testa della classifica, visto che al momento un solo punto divide il Bologna Rugby Club di Francesco Brolis e i romagnoli. In prima linea partiranno Anteghini e Lanzano nel ruolo di pilone e Biondi tallonatore, con Simonini e Fattori pronti ad entrare dalla panchina. In seconda linea la collaudata coppia Priola e Cesari, mentre in terza giocheranno i flanker Ataei e Schiavone, con Balsemin numero 8. In panchina per il ruolo, Busato e Gambacorta. La mediana vedrà scendere in campo Marzocchi all’apertura ed Esteki numero 9. Tra i trequarti, le ali Zambrella e Bertini, i centri Soavi e Abad, e l’estremo Quadri. In panchina siederanno Rizzoli, Giacalone e Bernabò. Fondamentale sfida anche per il Pieve che alle 14.30, ospita allo Sgorbati di Pieve di Cento il Firenze. Confronto da vincere per i ragazzi di Renzo Balboni e Taddia e che possono far un altro importante passo verso le zone tranquille.

Le altre gare: Gubbio-Modena, San Benedetto-Colorno, Jesi-Formigine, Cus Siena-Lions Amaranto.

La classifica: Romagna 27; Emil Banca Bologna 26; Modena 22; Colorno 17; Pieve 16; Jesi e San Benedetto 14; Gubbio 13; Cus Siena 10; Lions 9; Firenze 4; Highlanders Formigine 1.

f. m.