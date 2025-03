Rugby serie B: alle 14,30 va in scena allo Sgorbati il derby fra le formazioni di Brolis e Balboni. L’Emil Banca punta alla vetta. Pieve spera di staccarsi dal fondo

Pieve per staccarsi dalla zona pericolosa della classifica, Emil Banca Bologna con l’obiettivo di riprendersi la testa della classifica. Derby dalle mille sfaccettature quello che andrà in scena alle 14,30 allo Sgorbati di Pieve di Cento tra i padroni di casa di coach Renzo Balboni e la formazione di Francesco Brolis. Dopo la sosta per il Sei Nazioni, riprende il campionato di serie B e lo fa con l’atteso confronto che mette di fronte le due bolognesi.

Le due vittorie di fila conquistate con Botticino e Rovato hanno dato più carica all’ambiente biancoblù, con Pieve galvanizzata dagli ultimi risultati e vogliosa di continuare a rincorrere una posizione che la tiri fuori dalla zona rossa della graduatoria. Cuore, determinazione, voglia di rivalsa dopo la sconfitta dell’andata, quando il 3 novembre il Bologna si impose per 35-15 al Bonori, sono i punti da cui i ragazzi del presidente Adriano Balsemin partiranno per cercare di battere i cugini.

Dall’altra parte il Bologna targato Emil Banca e guidato in modo impeccabile da Brolis non può permettersi passi falsi. Gli ultimi risultati hanno permesso ai rossoblù di riportarsi a -2 dalla testa della classifica, occupata dal Modena, affiancando al secondo posto quel Brixia che solo fino a tre partite fa, vale a dire al giro di boa del campionato, sembrava quasi irraggiungibile. Il derby rappresenta la definitiva prova di maturità per Federico Soavi e compagni chiamati a fare il passo decisivo per continuare a coltivare il sogno della promozione. I rossoblù perdono Quadri, fermato da un leggero infortunio, ma ritrovano il capitano Soavi.

Novità in panchina, con il ritorno di Enrico Scorzoni e Luca Ruggeri, atleti senza dubbio di grande esperienza che quest’anno avevano però giocato solo in Cadetta.

Le altre gare: Brixia-Sondrio, Bergamo-Modena, Botticino-Rovato, Lyons-Colorno.

La classifica: Modena 43; Emil Banca Bologna e Brixia 41; Bergamo 40; Colorno 29; Lyons 28; Rosato, Pieve e Sondrio 24; Botticino 18.