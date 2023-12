Rugby serie B: dopo aver operato il sorpasso, la squadra di Balboni e Taddia subisce la meta decisiva in volata. Pieve, una beffa a cinque minuti dalla fine

Pieve lotta, gioca alla pari con i rivali del Gubbio, cede 27-24, ma si porta a casa due punti che la confermano al quinto posto. In difficoltà in mischia chiusa, su di un campo pesante, i ragazzi di Renzo Balboni e di Taddia pagano caro l’inesperienza di giocare a questi livelli e cedono proprio nel finale d partita. Sotto 10-0 all’intervallo Pieve era riuscito a ribaltare la situazione e portarsi avanti 20-24 prima di subire, a 5’ dalla fine la meta-vittoria del Gubbio. Alla formazione bolognese non sono così bastate 2 mete Davide Tassinari, 1 di Cocchiarella e Levorato e le trasformazioni, una a testa di Marzocchi e Mulè.

La formazione Pieve: Marzocchi, Mandrioli, D. Tassinari, Fabbri, Zerbini, S. Rosso, G. Rosso, G. Cocchiarella, Tassinari, Barletta, Taddia, Preda, Sgallari, Cassani, Levorato; Mulè, Pritoni, Gambacorta, Pondrelli, Accorsi, Aleotti, Marchesini.

Il Romagna passeggiando sul Formigine si riprende solitario la testa della classifica, mentre il Modena batte il Siena e affianca al secondo posto l’Emil Banca vittoriosa sul San Benedetto.

Le altre gare: Highlanders Formigine-Romagna 0-94, Modena-Siena 70-0, Firenze-Jesi 19-17, Colorno-Amaranto 71-0.

La classifica: Romagna 37, Bologna e Modena 32, Colorno 27, Pieve 23, Jesi 20, Cus Siena e San Benedetto 19, Gubbio 17, Lions Amaranto 10, Firenze 4, Formigine 1.

Filippo Mazzoni