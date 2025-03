Rugby Serie B, doppia trasferta importante per le due formazioni bolognesi. Emil Banca per il secondo posto. Pieve potrebbe aiutarla a Modena

Doppia trasferta per le formazioni bolognesi di rugby. Dopo il derby della scorsa settimana Emil Banca Bologna e Pieve di Cento sono entrambe attesa in trasferta per le sfide in programma in contemporanea alle 14.30.

Difficile trasferta per Emil Banca Bologna, in campo a Rovato, formazione bresciana dagli alterni risultati, ma capace di giocarsela fino all’ultima con chiunque. Una vittoria oggi consentirebbe all’Emil Banca di arrivare seconda alla doppia decisiva sfida per la lotta promozione con Brixia e Modena. La squadra annunciata dal coach Francesco Brolis è simile a quella vincente a Pieve, ma vede qualche modifica in mischia, dettata dall’assenza dello squalificato Biondi e dei febbricitanti Visentin e Singh. Previsti invece i rientri di De Napoli e Amico. Nel triangolo allargato il capitano Soavi sarà l’estremo, con Sacchetti e Zambrella alle ali. Nel ruolo di centro Marzocchi e Pancaldi, alla mediana, Chico apertura e Bernabò mediano di mischia. La mischia vedrà Amico terza centro e i flanker Schiavone e De Napoli, in seconda linea Cesari e Gambacorta e davanti i piloni Vilasi e Bonini, con Bernardi tallonatore? Dalla panchina partiranno Lanzano, Silvestri, Fattori, Ruggeri, Ataei, Scorzoni e il debuttante Cuscini.

Il Pieve prova invece a dare scacco alla regina Modena. Sotto la Ghirlandina la formazione diretta da Renzo Balboni proverà a farsi e fare al Bologna un favore, cercando di fermare la prima della classe. Compito non facile quello che attende i ragazzi di Adriano Balsemin che dovranno cercare di ripetere per grinta e determinazione la prestazione offerta nel derby e conquistare punti importanti per la propria classifica. Previsto un po’ di turnover per dare minutaggio a tutti e ricaricare le batterie in vista delle prossime partite decisive. A livello di formazione Davide Tassinari sarà l’esterno, Marzocchi e Ciffolillo alle ali, con Aleotti e Cocchiarella centri; Roncarati e Simone Accorsi coppia mediana, Preda, Giona Tassinari e Pondrelli in terza linea, Lombardi e Gambacorta in seconda e Lindelli, Pritoni e Guerzoni in prima. A disposizione in panchina Guandalini, Levorato, Ravazza, Taddia, Pinardi, Marchesini e Minarelli.

Le altre gare: Sondrio–Bergamo, Colorno–Botticino, Lyons–Brixia.

La classifica: Modena 48, Brixia e Bologna 45, Bergamo 40, Lyons 32, Colorno e Rovato 29, Pieve e Sondrio 24, Botticino 18.

Filippo Mazzoni