Rugby serie B. Emil Banca: ore 14,30 al Bonori arriva la matricola Gubbio

Sesta giornata di campionato per Emil Banca e Pieve, impegnate nel campionato di serie B di rugby. Appuntamento interno per l’Emil Banca Bologna che alle 14,30 al Bonori ospita la temibile matricola del Gubbio, attualmente quinta forza del girone. Sfida da vincere per i ragazzi di Francesco Brolis che dovranno iniziare a pensare al big-match di domenica prossima solo al termine della sfida con gli umbri. A livello di formazione i rossoblù devono fare a meno di Fadanelli, De Napoli, Pancaldi e Fiume, ma possono comunque schierare una formazione di grande qualità.

Sfida in trasferta con il Formigine per il Pieve. Sempre alle 14,30 la formazione di Renzo Balboni e del vice Taddia è attesa dal confronto con i modenesi. Sfida da vincere per fare un passo decisivo verso l’obiettivo salvezza, anche se gli Highlanders Formigine sono una formazione tutt’altro che facile da superare.

Le altre gare: Colorno-Romagna, Modena-San Benedetto, Firenze-Siena, Lions Amaranto-Jesi.

La classifica: Romagna 25; Emil Banca Bologna 21; Modena 20; Colorno 15; Gubbio e Jesi 13; San Benedetto 12; Pieve 11; Cus Siena 9; Lions Amaranto 5; Highlanders Formigine 1; Firenze 0. Filippo Mazzoni