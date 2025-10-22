Rugby Serie B, esordio dagli umori opposti per le due formazioni bolognesi. L’Emil Banca parte con il botto e vince a Lena. Debutto amaro per Pieve sul campo del Brixia

Vince e convince l’Emil Banca Bologna, cede il passo alla corazzata Brixia il Pieve. Inizia in maniera diametralmente opposta il campionato di serie B di rugby, a cui sono iscritte le due formazioni bolognesi. Entrambe impegnate nel Bresciano, le ’Due Torri’ bolognesi chiudono i primo 80’ di questa stagione in modo molto diverso.

Bel successo esterno per l’Emil Banca Bologna Rugby Club che a Lena batte per la Bassa Bresciana 59-21. Prima parte delle sfida equilibrata con i padroni di casa che provano a tenere il ritmo di gioco dei bolognesi e ripresa invece che da metà tempo in poi vede un monopolio del Bologna che trova l’accelerata giusta, segna 5 mete e scava il solco finale. Pronti-via e all’8’ Emil Banca avanti con la metodi Marzocchi. La Bassa Brescia reagisce e ribalta il punteggio. Al 27’ vola in meta Bernardi con capitan Chico che trasforma e impatta, poi è lo stesso italo-argentino come sempre perfetto al piede, 8 su 8 per lui dalla piazzola, a realizzare il penalty che chiude il primo tempo sul 14-17 per Bologna. Nella ripresa lombardi avanti 21-17, poi inizia il monologo Emil Banca che segna con Anteghini al 58’. Zambrella al 62’, Quadri al 74’, Priola al 79’ e Schiavone all’80’.

"Sono contento per il risultato – sottolinea coach Andrea Balsemin – ma c’è ancora tanto da lavorare, soprattutto sulla difesa. Ottima la reazione nel secondo tempo, che grazie anche all’ingresso degli uomini della panchina ci ha dato l’accelerazione che ha cambiato la partita. Era l’atteggiamento che avevo chiesto e la risposta è stata molto positiva".

Emil Banca Bologna: Salvi (Quadri), Signore, Soavi (Pancaldi), Marzocchi, Zambrella, Chico, Morelli, Visentin, Boschetti (Schiavone), Priola, Baseggio (Baratta), Cesari (Gambacorta), Bernardi (Pagnini), Anteghini, Fattori (Silvestri).

Cade invece sul campo del Brixia, altra favorita alla promozione in serie A, invece il Pieve. I ragazzi di Roger Fiocchi sono sconfitti 51-3. Apre le marcature il Pieve con un calcio piazzato al 3’ di Simone Rosso per lo 0-3 iniziale. Da li in avanti il Brixia si dimostra squadra più solida e forte trovando la via della meta in rapida successione e chiudendo il primo tempo avanti 27-3, con il punteggio che si arrotonda ulteriormente nella ripresa.

Pieve: Simone Rosso; Minarelli, Davide Tassinari e Aleotti, Marchesini; Pietro Accorsi, Simone Accorsi; Taddia, Giona Tassinari: Serra, Lombardi; Pondrelli, Lindelli, Cassani, Levorato; Guandalini, Moschetta, Cocchiarella, Iacopo Tassinari, Marzocchi, D’Aniello e Campanini.

Le altre gare: Bergamo–Colorno 20-23, Parma–Rovato 19-23, L. Piacenza–Fiumicello 30-15. Classifica: Bologna, Brixia e Lyons Piacenza 5, Rovato e Colorno 4, Bergamo e Parma 1, Pieve, Fiumicello e B. Bresciana 0.

f.m.