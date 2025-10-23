Rugby Serie B, IL MATCH GIOCATO AL CAMPO ’pieroni’. Savona troppo forte, Dr Ferroviaria ko

Lotta alla pari per un tempo contro il Savona, poi la Dr Ferroviaria Spezia cede al ‘Pieroni’, alla corazzata del Ponente nella ripresa, con un pesante 29-0, nella prima giornata del campionato di Serie C. "Il Savona, retrocesso al termine della passata stagione dalla Serie B – dichiara il presidente Giuseppe Sturlese – è una squadra di ottima caratura tecnica destinata ad essere protagonista del girone, con la non dichiarata ma evidente intenzione di salire di categoria". Gli aquilotti, sostenuti da un grande tifo dagli spalti, hanno disputato un primo tempo da incorniciare che è terminato 0-5 per gli ospiti, ma che avrebbe potuto concludersi 6-5 per i gialloneri, se Francesco Bertoli avesse trasformato dalla piazzola due calci di punizione. "Purtroppo nel secondo tempo, lentamente ma inesorabilmente il Savona ha preso in mano le redini del gioco, segnando due mete e, poi, in superiorità numerica per l’espulsione temporanea di Samuele Bocchia, realizzando altre due volte". Eccellente la prestazione degli avanti in mischia ordinata soprattutto con i primi tre uomini: Luca Mussi, Umberto Conte e Germano Battezzati. Da segnalare l’esordio in prima squadra di due diciassettenni Leonardo Ulivi e Pietro Scaletti (classe 2008) cresciuti nelle file delle giovanili della Dr Ferroviaria. Formazione: Gabrielli, Scaletti, Bertoli, Sturlese, Sommella, Gelati, Moggia, P. Vergassola, G. Vergassola, Moroni, Buttini, Basso, Conte, Battezzati, Mussi, De Santis, Perdisci, Bocchia, Ulivi, Lazzarelli, Singhateh e D’Auria. Classifica: Savona e Amatori Genova punti 5, Cus Genova e Province dell’Ovest 4, Dr Ferroviaria, Pro Recco, Cogoleto e Imperia 0. Domenica pomeriggio la Dr Ferroviaria Spezia sarà impegnata in trasferta a Cogoleto contro la locale squadra rivierasca genovese. Marco Magi