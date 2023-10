Rugby serie B. L’Emil Banca cade a Colorno

Prima sconfitta per l’Emil Banca Bologna che cade 22-19 in casa della formazione cadetta del Colorno. Sotto 10-0 i rossoblù accorciano le distanze con Balsemin e Anteghini e pareggiano i conti con Balsemin a metà ripresa. Un penalty dell’apertura Cantona costa al Bologna primato e primo stop. Pareggio esterno per il Pieve che impatta 19-19 in casa del Cus Siena. Dopo una partita tutta a rincorrere, con 1 meta e 4 penalty di Simone Rosso e la trasformazione di Marzocchi i ragazzi di Balboni e Taddia sono arrivati ad un passo dalla vittoria fallendo un calcio di punizione nel finale.

Le altre gare: Jesi-Romagna 3-80, Formigine-Modena 3-38, Firenze-Gubbio 7-28, Lions Amaranto-San Benedetto 29-24.

La classifica: Romagna 20; Modena 19; Emil Banca Bologna 16; Gubbio 13; Colorno 10; Jesi 9; Cus Siena 8; Pieve e San Benedetto 7; Lions 5; Formigine 1; Firenze 0.

f. m.