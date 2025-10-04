Rugby serie B: l’inizio del campionato per le due squadre bolognesi è previsto il 19 ottobre. Emil Banca, un triangolare che vale. Pieve ospita Prato nell’ultimo test

Ultimi scampoli di precampionato per Bologna Rugby Club e Pieve (nella foto) che oggi sono attesi dai rispettivi confronti amichevoli. A due settimane dall’inizio del campionato, previsto per il 19 ottobre le formazioni bolognesi che partecipano al campionato di serie B stanno ultimando la preparazione e sono attesi questo pomeriggio dall’ultimo test. Appuntamento a Villadose per il Bologna Rugby Club, targato anche quest’anno Emil Banca. La formazione di Andrea Belsimin è attesa dal triangolare con i padroni di casa del Villadosa, che partecipa al campionato di serie B e con il Badia, altra formazione rodigina che partecipa al campionato di serie A.

Due test interessanti e importanti attendono Chico e compagni che oltre ai tanti giovani saliti dall’under 18, stanno inserendo al meglio i nuovi arrivi: l’ala ascolano Cristiano Salvi, l’estremo pesarese Simone De Angelis, le due seconde linee Mattia Baratta ex Perugia e Vittorio Baseggio cresciuto nel Ruggers Tarvisium. Rosa ampia e di qualità per un Bologna che punta molto in alto.

Ultimo testo anche per Pieve. I ragazzi di Roger Fiocchi oggi pomeriggio alle 16, sul campo di casa dello Sgorbati ospitano la formazione cadetta dei Cavalieri Prato che partecipa alla serie B. Reduci dal bel successo di Montebelluna per 40-5, con una squadra di categoria inferiore, il Pieve prova a testare intesa e condizione fisica con un test decisamente più probante contro la formazione toscana. Intanto è stato eletto il nuovo capitano sarà Enrico Taddia, seconda-terza linea.

f.m.