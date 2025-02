Rugby serie B: netto successo sul Botticino e raggiunto il Brixia a quota 41. E la capolista Modena è a due lunghezze. Signore e Biondi: l’Emil Banca è seconda

Doppio successo per le formazioni bolognesi di rugby. Vincono e convincono sia l’Emil Banca Bologna che Pieve che centrano vittoria e bonus nei rispettivi incontri di campionato.

Vince, raggiunge il secondo posto e si riporta a -2 dalla testa della classifica l’Emil Banca. Classifica che adesso si cortissima nelle parti nobili con quattro squadre nello spazio di tre punti.

Al centro sportivo Bonori, la formazione di Francesco Brolis domina e alla fine si impone 37-10 sul Botticino con sette mete segnate che valgono anche il punto di bonus offensivo.

La differenza tra le due squadre è stata la rapidità. Troppo veloce per i lombardi il gioco del Bologna, sia in esecuzione che come scelte. Partita senza storia con il Bologna che ha stentato solo i primi minuti, per poi accendere il turbo. Apre le marcature Signore, segue una seconda meta spettacolare, nata da un geniale calcetto di Chico, che lancia l’ovale nelle mani di Quadri. Pochi minuti dopo è Biondi a marcare ancora. Le tre marcature tagliano le gambe al Botticino, e così è arriva la meta del bonus segnata dal pilone Lanzano. Partita chiusa e arrotondata ancora da Signore.

Il primo tempo si chiude sul 25-5 per il Bologna. Teresi e ancora Biondi chiudono la sfida.

Vince e lo fa con grande piglio anche Pieve. La formazione di Renzo Balboni passa 15-33 sul terreno del Rovato e aggancia in classifica proprio i bresciani, staccando il fanalino di coda Botticino adesso a 6 lunghezze di ritardo. Cinque punti che valgono un bel passo verso la salvezza per i bolognesi che dopo un periodo difficile, sembrano aver ripreso la propria marcia. Anche nelle parti basse la classifica è compatta con cinque squadre in cinque punti e con il solo Botticino staccato dal gruppo. Pieve avanti 0-7 in avvio con la meta di Tassinari, Rovato riesce a ribaltare il punteggio sul 10-7, poi però tra il finale di primo tempo e l’inizio della seconda frazione, i ragazzi del presidente Adriano Balsemin piazzano il break vittoria.

Segnano al 32’ Taddia, al 43’ Tassinari e al 51’ Guandalini, con Roncarati che mette altre 2 trasformazioni. Sul 10-26, Rovato accorcia, ma al 69’ a chiudere i conti è la meta di Levorato con nuova trasformazione di Roncarati (4 su 5 nelle trasformazioni) per la vittoria finale dei bolognesi. Adesso il campionato si ferma per il nuovo impegno della nazionale italiana nel Sei Nazioni, per riprende il 2 marzo con il derby in programma allo Sgorbati di Pieve di Cento.

Le altre gare: Sondrio-Lyons 50-19, Colorno-Bergamo 21-14, Modena-Brixia 33-17.

La classifica: Modena 43; Bologna e Brixia 41; Bergamo 40; Colorno 29; Lyons 28; Rovato, Pieve e Sondrio 24; Botticino 18.