Rugby serie B: ore 14,30 la formazione di Brolis incrocia il Brixia, secondo in classifica. Emil Banca a Brescia, per una fuga promozione. A Pieve di Cento invece arriva il Colorno

Per il primato, ma scaramanzia a parte, anche per qualcosa di più. L’Emil Banca fa tappa a Brescia per affrontare, nella sesta giornata di serie B i padroni di casa del Brixia. Alle 14.30 all’Invernici si sfidano prima e seconda, in una gara che non sarà decisiva, ma è fondamentale per le sorti delle due formazioni. Una vittoria del Brixia, bonus a parte, porterebbe i lombardi a ribaltare la situazione e conquistare il primo posto. D’altro canto una vittoria da parte della formazione di Francesco Brolis vorrebbe dire prima vera fuga in un campionato fin qui molto equilibrato. Da parte di Federico Soavi e compagni servirà una prestazione perfetta per riuscire a espugnare il campo del Brixia, tenendo conto che i bresciani non perdono una partita in casa, da 14 mesi, dal primo turno del campionato scorso. Bologna che presenta qualche novità nel pacchetto di mischia. Trequarti, con Soavi estremo, Zambrella e Teresi ali, Pancaldi e Marzocchi centri. Chico affiancato da Quadri in mediana. Nel pacchetto di mischia De Napoli, Schiavone e Biondi in terza linea, Gambacorta e Visentin in seconda, Silvestri tallonatore e Lanzano e Anteghini piloni. In panchina Bonini, Bernardi, Fattori, Amico, Rubbini, Bernabò e Tarantino.

Derby casalingo per Pieve che ospita il Colorno. Per inversione di campo chiesta dalla formazione ducale, si gioca allo Sgorbati di Pieve di Cento alle 14,30 una sfida fondamentale per entrambe. In palio ci sono punti importanti in chiave salvezza, con i ragazzi di Renzo Balboni che devono cercare di sfruttare nel migliore dei modi il fattore campo a disposizione e la grande pressione che dovranno cercare di mettere sul Colorno. A livello di formazione i biancoblù bolognesi si schiereranno con Cevolani estremo, Tassinari e Marzocchi alle ali, Dal Pozzo e capitan Aleotti centri. Coppia mediana formata da Roncarati e Accorsi e pacchetto di mischia formato da Balsemin, Tassinari, Serra, Taddia, Preda, Lindelli, Cassani e Levorato. In panchina a disposizione Guerzoni, Guandalini, Ravazza, Gambacorta, Cocchiarella, Sarducci e Minarelli.

Le altre gare: Sondrio-Botticino, Lyons Piacenza-Bergamo, Modena-Rovato.

La classifica: Bologna 23; Brixia 20; Bergamo 18; Modena 15; Rovato 12; Lyons e Botticino 10; Colorno 9; Pieve 8; Sondrio 6.