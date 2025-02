Rugby serie B: ore 14,30 il confronto tra le terze che sperano in passi falsi delle battistrada Brixia e Modena. L’Emil Banca di Chico rischia a Bergamo

L’Emil Banca per avvicinare la testa della graduatoria, Pieve per mettere la freccia e lasciarsi alle spalle il fondo della classifica. Doppia importante sfida in trasferta per le formazioni bolognesi, attese alle 14,30 dalla seconda giornata di ritorno di serie B, girone 2. Allo Sghirlanzoni di Bergamo si annuncia battaglia tra i lombardi e l’Emil Banca Bologna.

All’andata prevalse il Bologna di un soffio 33-30, rischiando nel finale il ritorno del Bergamo che, sotto 30-16, nell’ultimo quarto d’ora fece sudare freddo i rossoblù.

Oggi sarà un’altra sfida dal pronostico sulla carta incerto tra due squadre appaiate al terzo posto e vogliose di staccare una diretta concorrente, ma anche di cercare di riavvicinare la testa distante 5 punti. Con il Brixia che ospita il Rovato e il Modena impegnato in trasferta sull’ostico campo dei Lyons Piacenza chi vince oggi potrebbe fare un bel passo in avanti.

Per questo confronto Francesco Brolis ha praticamente confermato tutti gli atleti di domenica scorsa, con le uniche differenze nei 22, del ritorno in rosa dell’esperto pilone Lanzano, di Signore e di Zambrella, con quest’ultimo mandato subito in campo. Capitan Soavi sarà l’estremo, Zambrella e Teresi le ali, Pancaldi e Marzocchi i centri. Apertura sarà l’argentino Chico con cui farà coppia in mediana Quadri deputato alla mischia.

In prima linea i piloni Vilasi e Bonini e il tallonatore Silvestri, in seconda linea Singh e Gambacorta, mentre in terza linea Cesari, Biondi e Visentin.

In panchina, Fattori, Anteghini e Lanzano per la prima linea, De Napoli e Schiavone per la mischia e Bernabò e Signore per i trequarti.

Sfida verità anche per Pieve. La formazione di Renzo Balboni è attesa dalla trasferta di Botticino, diretta concorrente nella lotta salvezza. Si trovano di fronte ultima e penultima per una sfida dove i punti in palio saranno pesantissimi.

Il quindici del presidente Adriano Balsemin è chiamato aduna prova di forza, al di là di quelle che sono le assenze. La formazione di Pieve di Cento si schiererà con Davide Tassinari estremo Cevolani e Marchesini alla ali, Dal Pozzo e Cocchiarella centri, Roncarati e Pietro Accorsi coppia media, Levorato e Lindelli piloni, Guandalini tallonatore, Gambacorta e Lombardi seconde linee, con Serra capitan Giona Tassinari e Preda in terza. A disposizione in panchina Pritoni, Piunti, Luca Balboni, Pondrelli, Pinardi, Minarelli e Aleotti.

Le altre gare: Sondrio-Colorno, Lyons Piacenza-Modena, Brixia-Rovato.

La classifica: Brixia 40; Modena 38; Bologna e Bergamo 35; Lyons 24; Colorno 23; Rovato 20; Sondrio e Botticino 17; Pieve 15.