Rugby serie B: ore 14,30 al Bonori. Pieve in casa allo Sgorbati, confronto salvezza contro i Lions Amaranto. L’Emil Banca prova a riprendersi la scena nel derby con il Modena

Doppia sfida casalinga per le formazioni bolognesi della pallone ovale. Un derby per rilanciarsi attende l’Emil Banca Bologna. Reduce dalla sconfitta con Colorno e dal turno di sosta del campionato, la formazione di Francesco Brolis è attesa dal testa a testa contro il Modena.

Confronto che pesa come un macigno e che si presenta già come una sfida da non fallire per i rossoblù.

Terzi, a 4 punti dalla capolista Romagna e a 3 lunghezze di ritardo proprio dal Modena, Soavi e compagni non possono permettersi di fallire il colpo per sopravanzare proprio i rivali.

Alle 14,30 al Bonori sarà battaglia vera con coach Brolis che ha caricato la squadra dopo l’ottimo lavoro svolto in allenamento nelle ultime settimane.

La formazione del Bologna: Quadri, Teresi, Soavi, Marzocchi, Zambrella, Pancaldi, Esteki, Balsemin, Schiavone, Biondi, Priola, Cesari, Fiume, Anteghini, Lanzano; Fattori, Simonini, Gambacorta, Busato, Rizzoli, Bertini, Sacchetti.

Sfida casalinga anche per Pieve. Sempre alle 14,30, la formazione diretta da coach Renzo Balboni e dal vice Taddia è attesa dalla sfida interna con i Lions Amaranto. Un vero e proprio scontro salvezza, con punti che valgono il doppio, attende Lombardi e compagni che, allo Sgorbati, cercheranno di far valere il fattore campo a proprio favore. La formazione del Pieve: S. Rosso, Minarelli, D. Tassinari, Aleotti, Ciffolillo, Govoni, Accorsi, Pondrelli, G. Tassinari, Barletta, Lombardi, Preda, Lindelli, Pritoni, Levorato; rosa, Mulè, Gambacorta, Cocchiarella, Fabbri, Mandrioli, Marchesini.

Le altre gare: Romagna-Firenze, San Benedetto-Formigine, Gubbio-Colorno, Jesi-Cus Siena.

La classifica: Romagna 20; Modena 19; Bologna 16; Gubbio 13; Colorno 10; Jesi 9; Cus Siena 8; Pieve e San Benedetto 7; Amaranto 5; Formigine 1, Firenze 0.

Filippo Mazzoni