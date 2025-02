Rugby serie B: ore 14,30. L’Emil Banca aspetta il Botticino

Emil Banca per vincere e ridurre il gap dalla vetta, Pieve per togliersi dalle sabbie mobili della bassa classifica. Dopo la sosta le bolognesi tornano in campo per la terza giornata. Appuntamento al Bonori alle 14.30 per l’Emil Banca. La formazione di Francesco Brolis è attesa dalla sfida con il fanalino di coda Botticino. Assente capitan Federico Soavi infortunato, il tecnico è confortato dal rientro del tallonatore Bernardi. Pieve sempre alle 14.30 sarà in campo a Rovato. Per i ragazzi di Renzo Balboni è la ghiotta occasione per fare un importante passo avanti verso la salvezza.

Le altre gare: Sondrio-Lyons, Colorno-Bergamo, Modena-Brixia.

La classifica: Brixia 41; Bergamo 39; Modena 38; Bologna 36; Lyons 28; Colorno 25; Rovato 24; Sondrio e Pieve 19; Botticino 18.