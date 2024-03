Rugby serie B: ore 14,30. L’Emil Banca di Brolis cerca riscatto nel derby contro Modena. Pieve va a Livorno

Sfida cruciale per l’Emil Banca Bologna che questo pomeriggio alle 14,30 scende in campo per il derby con il Modena. Reduce dal ko interno con Colorno, la formazione di Francesco Brolis prova subito a rialzare la testa, in una sfida che potrebbe essere decisiva nella corsa al secondo posto in classifica. Con Romagna praticamente imprendibile, sono in effetti 3 le squadre in lizza per il secondo posto nel girone che attualmente vale solo per il blasone, ma che in caso di ripescaggi al termine della stagione, potrebbe invece valere tanto. Al centro sportivo di Collegarola sarà un Bologna che al netto di tante assenze, cercherà di imporre il suo gioco con intensità e determinazione, dando il massimo, tatticamente e fisicamente, evitando cali di concentrazione e disciplina. Impegno in trasferta anche per il Pieve. I ragazzi di Balboni e Taddia saranno impegnati infatti alle 14,30 a Livorno in casa dei Lions Amaranto. Confronto interessante per il Pieve che, da matricola, fino a questo momento può essere considerata come la sorpresa di questo campionato di serie B. Le solide prestazioni offerte dai ragazzi guidati da Renzo Balboni confermano la bontà di un organico giovane, alla prima esperienza in categoria, ma che ha finora confermo il suo eccellente livello di condizione e di forza. A Livorno una nuova riprova che potrebbe valere, visto il rinvio di Formigine-San Benedetto, il quinto posto alle spalle delle big del campionato.

Le altre gare: Firenze-Romagna, Colorno-Gubbio, Siena-Jesi, Formigine-San Benedetto (rinviata).

La classifica: Romagna 72; Colorno 62; Emil Banca Bologna e Modena 57; San Benedetto 40; Pieve 39; Jesi 31; Gubbio 28; Cus Siena 25; Lions Amaranto 24; Firenze 14; Formigine 8.

f. m.