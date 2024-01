Rugby serie B. Pieve di Cento a San Benedetto

Prima sfida del 2024, in serie B si gioca la decima giornata. Trasferta marchigiana con obiettivo quinto posto per il Pieve di Balboni e Taddia. La formazione bolognese scende in campo a San Benedetto del Tronto per affrontare, alle 14,30 i padroni di casa. Una vittoria quest’oggi permetterebbe al Pive di scavalcare in classifica proprio i rivali e arrivare al quinto posto alle spalle delle quattro regine del campionato. Tanti cambi di formazione rispetto all’ultima sfida col Colorno e la prima da titolare in B per Mulè.

Le altre gare: Gubbio-Romagna, Modena-Jesi, Colorno-Firenze, Formigine-Lions Amaranto.

La classifica: Romagna 42; Emil Banca Bologna 34; Colorno e Modena 32; San Benedetto e Jesi 24; Pieve e Cus Siena 23; Gubbio 17; Lions Amaranto 11; Firenze 8; Formigine 2.

f. m.