Rugby serie B: prima amichevole il 20 settembre. Poi a fine mese la sfida al Noceto. E a ottobre il triangolare di Villadose. Il Bologna riparte da un test contro Pieve

Intensa, dura e necessaria per creare lo spirito di gruppo e per mettere, benzina nel motore, in vista del campionato. Il Bologna Rugby prosegue la preparazione in vista dell’inizio della stagione con allenamenti, test congiunti e tre amichevoli che serviranno per scegliere la rosa della prima squadra, e di conseguenza della cadetta, in vista dei campionati di serie B e C.

Mentre il preparatore Massimo Tomasetti continua a sollecitare i muscoli dei giocatori, il coach Andrea Balsemin e il vice Matteo Taddia iniziano a scremare la rosa scegliendo tra i 60 giocatori che quasi ogni allenamento si presentano al Bonori, chi farà parte della prima squadra, chi in base alla lista aperta per gli under rimane sempre in bilico e chi farà parte del gruppo della serie C guidato dai tecnici Ciro Pepe, Elmer Malaguti e con Fiorenzo Ghermandi e Flavio Fadanelli e il video analyst Luca Pasqualini a supportare prima e seconda squadra.

Allenamenti intensi, tanto impegno per vecchi e nuovi arrivi, dal confermatissimo mediano di apertura argentino Jose Chico ai nuovi arrivati Mattia Baratta, Vittorio Baseggio e Cristiano Salvi. Si lavora per raggiungere un sogno che si chiama serie A. Il girone, lo stesso dell’anno scorso, sarà competitivo, ma in casa bolognese si punta ad avvicinare i 100 anni di storia rugbisitica con il traguardo della serie A, che non sarà la massima serie che è la serie A élite, ma è sempre una serie A in crescita e di livello. In attesa del campionato i ragazzi di Balsemin saranno in campo, per il primo impegno il 20 settembre, a Bologna alle 18, con Pieve e società nella quale sono cresciuti e hanno giocato i due i coach Balsemin e Taddia.

Più impegnativo il secondo match, con il Noceto in trasferta, squadra di serie A, che Bologna affronterà alle 17 di sabato 27. Ultimo momento precampionato sarà il triangolare a Villadose, sabato 4 ottobre alle 17, quando il Bologna affronterà i padroni di casa, squadra di serie B, e Badia (serie A).

