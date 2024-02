Rugby serie B: sconfitta beffa con Colorno, 26-28. Pieve da applausi contro il Cus Siena, 59-20. L’Emil Banca prima controlla, poi cade

Vince un’inarrestabile Pieve, cede e vede complicarsi la corsa al secondo posto l’Emil Banca. Domenica agrodolce per le formazioni bolognesi della palla ovale. Iniziamo dall’attesa sfida del Bonori, dove l’Emil Banca lotta, ma alla fine cede 26-28 con il Colorno. Una sconfitta amara visto che in classifica i rossoblù di Francesco Brolis sono stati raggiunti proprio da Colorno e Modena al secondo posto.

Ma il ko con la formazione parmense brucia anche per come è arrivata con l’Emil Banca in testa per quasi tutta la partita, raggiunta e superare a 9’ dalla fine, e che ha sbagliato allo scadere il calcio di punizione della possibile vittoria, fallito di pochissimo dall’apertura Abad. Allo Sgorbati di Pieve di Cento la formazione di Renzo Balboni fa un sol boccone del Cus Siena imponendosi 59-20 sui rivali.I toscani tengono poco più di un tempo poi è un monologo per Pieve che continua a stupire e a sognare, consolidando il sesto posto in classifica e riportandosi a -1 dal San Benedetto quinto.

Le altre gare: Romagna-Jesi 86-14, Modena-Formigine 36-14, Gubbio-Firenze 69-0, Unione San Benedetto-Lions Amaranto 19-20.

La classifica: Romagna 72; Bologna, Modena e Colorno 57; Unione San Benedetto 40; Pieve 39; Jesi 31; Gubbio 28; Cus Siena 25; Amaranto 24; Firenze 14; Highlanders Formigine 8.

* una gara in meno

f. m.