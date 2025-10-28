Rugby serie B: una domenica agrodolce per le due formazioni bolognesi. Emil Banca, una vittoria di rigore. Il Pieve lotta, ma alla fine cede

Vince l’Emil Banca all’ultimo tuffo grazie al solito eccellente Josè Chico, cade nonostante una complessiva buona prestazione invece il Pieve. E’ stata una domenica agrodolce per le formazioni bolognesi di rugby impegnate, davanti al pubblico amico, nella seconda giornata del campionato di serie B. Sfida e successo al cardiopalmo per l’Emil Banca Bologna che si impone 32-29 sul Bergamo.

Al centro sportivo Bonori la formazione di Andrea Balsemin supera proprio all’ultimo assalto gli orobici grazie ad un decisivo penalty di capitan Chico, ottimo nella gestione del gioco, semplicemente straordinario al piede dove mette a segno un decisivo 8 su 8. Certo avere un mediano di apertura che ha percentuali come l’italo-argentino è un vantaggio non da poco per la formazione bolognese. Partita sempre sul filo dell’equilibrio con andamento che vede l’una e l’altra squadra sopravanzarti fino a quando nella ripresa la formazione di bolognese prende in mano l’inerzia portandosi avanti 29-22.

Nel finale Bergamo, squadra di qualità e mai doma impatta 29-29. Ma la svolta decisiva nel recupero. Penalty per il Bologna nella propria metà campo a 60 metri dai pali avversari. Chico decide di calciare e infila perfettamente in mezzo ai pali tra il tripudio del Bonori.

Nell’Emil Banca mete di Gambacorta e Anteghini a cui aggiungere 2 trasformazioni e ben 6 penalty, da parte del man of the match Josè Chico.

"Bene per il risultato – sottolinea Andrea Balsemin – ma nonostante il buon gioco abbiamo fatto tanti errori, complicandoci la vita da soli e faticando più del dovuto. Buona la reazione comunque, ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo recuperato, portando a casa la partita". Niente da fare invece per il Pieve che alla prima allo Sgorbati cede. La formazione di Roger Fiocchi lotta, ci prova, mette in difficoltà gli avversari, ma alla fine cede 21-31 alla formazione cadetta dei Lyons Piacenza.

Sotto 0-19 al termine del primo tempo, il Pieve ha provato a ribaltare il punteggio dopo le 2 mete Cocchiarella, quella di Cassani a cui aggiungere 3 trasformazioni di Marzocchi, ma non è bastato.

Le altre gare: Colorno–Parma 31-17, Brixia–Fiumicello 38-0, Rovato–Bassa Bresciana 64-17.

La classifica: Brixia e Lyons Piacenza 10, Bologna, Rovato e Colorno 9, Bergamo 2, Parma 1, Fiumicello, Pieve e Bassa Bresciana Leno 0.

Filippo Mazzoni