Rugby Serie C

Una sola parola d’ordine: riscatto. È il mantra del Rugby Pistoia, che domani tornerà in campo per la terza giornata della prima fase del campionato di Serie C 2025/26 di rugby. Per gli uomini di Davide Malpaganti sarà il primo match stagionale in casa: alle 14:30, a Chiesina Montalese prenderà il via il confronto con I Titani, che si annuncia impegnativo. Capitan Evangelisti e compagni sono ancora alla ricerca dei primi punti stagionali nel torneo, dopo le sconfitte maturate nelle prime due uscite contro i Gispi Tigers (all’esordio) e contro l’Elba. I rivali viareggini, per contro, occupano la terza posizione nel girone A e sognano di potersi avvicinare ulteriormente alla vetta della classifica (occupata da Tigers e Livorno) che allo stato attuale dista solamente un punto.

Gli Orsi si troveranno a ricevere quindi un avversario determinato, ma proprio per questo un eventuale successo darebbe ulteriore carica ed autostima al gruppo. E potrebbe rappresentare la svolta stagionale: si tratterà dell’ultima partita prima della lunga pausa di novembre ed andare al riposo con quattro o cinque punti (nel migliore dei casi) sarebbe davvero il massimo.

"Una partita che è iniziata subito in salita perchè l’Elba ha fatto una meta in neanche un minuto. Poi ci siamo piano piano attivati soprattutto con il pacchetto di mischia, che è stato dominante nelle fasi statiche, in particolare nelle mischie – ha commentato il dirigente Matteo Sordi –, le touche sono state viziate dal forte tempo per entrambe le squadre. Ancora dobbiamo migliorare sul gioco fuori dalle fasi statiche con grossi problemi nel riposizionamento e nella corretta conclusione dei passaggi finali. Dobbiamo continuare a lavorare".

G. F.