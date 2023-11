RugbY SERIE C. Berserker ancora battuti dal Gispi Prato

Niente finale per l’accesso alla fase interregionale di Serie C. Dopo aver perso anche la semifinale di ritorno col Gispi Prato, infatti, i Berserker torneranno in campo il 10 dicembre contro la perdente tra Bellaria Pontedera e Cortona per il 7° posto di questa prima fase di campionato. Tornando al match di Casenuove a Gambassi, la squadra di Firenzani ha ceduto 0-16 ai lanieri, al termine comunque di una partita combattuta. Il gruppo espressione della fusione tra Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli ha pagato il fatto di non essere stato abbastanza cinico nei 22 metri avversari, sia per la mancanza dei “kicker” designati che per l’errata gestione di alcuni calci di punizione. Molto meglio la fase difensiva, rispetto all’andata, che ha concesso un unica metà (gli altri punti sono arrivati da calci piazzati). Questa la formazione: Cavallaro, Lassi, Tarquini, Vincelles, Amodeo, Parenti, Goretti, Fanciullacci, Banti, Rizzello, Cannas, Alessandri Mat., Alessandri Mar., Scaglione, Niccolini. A disposizione: Popescu, Simoncini A., Cameli, Bartolini.