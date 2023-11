Rugby serie c. Berserker, col Gispi serve un’impresa

A sette giorni dalla sconfitta rimediata a Coiano, i Berserker sono pronti ad ospitare domani alle 15 al campo sportivo di Casenuove a Gambassi Terme il Gispi Prato, per il ritorno della semifinale con in palio l’accesso alla finale per il 5° e 6° posto. Passare il turno significherebbe infatti coltivare ancora la speranza di poter accedere alla fase interregionale del campionato: la vincente della finale si aggiungerà infatti alle prime quattro classificate della fase regionale per la successiva caccia al salto di categoria. Qualificazione che per la compagine espressione dei gruppi del Gambassi Rugby e dell’Unione Rugby Montelupo Empoli passa però da una vera e propria impresa. All’andata infatti i lanieri si sono imposti per 38-7, concedendo soltanto una meta ai ragazzi di coach Firenzani, che per la gara di domani pomeriggio spera di poter recuperare qualche infortunato. Nell’altra semifinale si affrontano Clanis Cortona, vincente 15-14 all’andata, e Bellaria Cappuccini Pontedera.