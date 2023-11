Rugby Serie C. Berserker ’incerottati’. Ne approfitta il Prato

Infortuni, influenza ed impegni di lavoro hanno costretto i Berserker a presentarsi sul campo del Gispi Prato, con soli 3 giocatori in panchina compreso coach Firenzani, che negli ultimi minuti è anche entrato in campo. Una situazione che non ha quindi permesso alla squadra espressione dei gruppi Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli, di esprimersi al meglio nell’andata della semifinale per la conquistata dell’ultimo posto utile per la fase interregionale. Nonostante tutto i Berserker riescono ad arginare le offensive avversarie sul gioco aperto, mentre sono le fasi statiche che i padroni di casa riescono a sfruttare meglio, in particolare le maul da touche, mettendo così al sicuro il risultato. Capitan Goretti e compagni riescono a segnare nel 1° tempo grazie a una fuga di oltre metà campo del mediano Banti, poi trasformata da Tomasulo, chiamato nella circostanza a giocare flanker. La gara di ritorno di domenica prossima al campo amico di Casenuove a Gambassi, magari con un organico più completo, rappresenta a questo punto un ottimo banco di prova per la crescita della squadra, al di là di quello che sarà il risultato. Questa la formazione scesa in campo contro il Gispi Prato: Cavallaro, Ferzola, Goretti, Simoncini D., Cameli, Tomasulo, Alessandri Mat., Lassi, Banti, Rizzello, Burgassi, Goldman, Alessandri Mar., Bartolini, Niccolini. Nel corso del match sono entrati anche Scaglione, Cannas e lo stesso coach Firenzani.