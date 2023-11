Rugby serie c. Berserker, obiettivo fase interregionale

Ad una settimana dalla prima sconfitta stagionale contro il Vasari Arezzo, che è valso il 2° posto nel girone 3, i Berserker sono pronti a tornare in campo per dare l’assalto alla fase interregionale del campionato di Serie C. Oggi pomeriggio alle ore 15 presso il campo sportivo di Querceto a Sesto Fiorentino la squadra formata da Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli se la dovrà infatti vedere in casa dei Cavalieri Union Cadetta (la prima squadra partecipa al campionato di Serie A), prima classifica del girone 1 della prima fase. I padroni di casa hanno finora vinto entrambe le partite disputate, superando Sieci 71-5 in casa e Bellaria Cappuccini a Pontedera con il punteggio di 14-43. Un avversario estremamente ostico, quindi, per capitan Goretti e compagni, che sperano di recuperare gli infortunati per potersi giocare al meglio tutte le proprie carte. Del resto nelle precedenti uscite la squadra di mister Firenzani ha già dimostrato di possedere qualità in grado di mettere in difficoltà qualunque avversario.