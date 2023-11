Rugby serie C. Cus in trasferta a Parma. Esame probante

Importante trasferta per il Cus atteso, alle 14.30 alla prova del rugby Parma cadetta (campo Banchini in via del Lago Verde). Per il secondo viaggio di fila i ragazzi di Dardani e Michelotto troveranno una compagine attualmente seconda forza della stagione, in virtù del turno di sosta ancora da affrontare. Calendario alla mano vi è in palio il terzo posto virtuale di questa prima fase alle spalle dei Lyons Piacenza, netta favorita per il salto di categoria, ed Imola, che da neoretrocessa è comunque cliente da non sottovalutare. Tutti i giochi si decideranno, ovviamente, nella seconda fase. Lo staff tecnico ha caricato a dovere gli effettivi con una settimana di allenamento molto positiva; già dal quindici iniziale, con tutti gli effettivi a disposizione ad eccezione di Gatti, si vede un Cus equilibrato, che vorrà giocarsi le proprie carte.