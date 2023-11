Rugby Serie C. Dr Ferroviaria, reazione tardiva

Non è stato sufficiente alla Dr Ferroviaria Spezia un gran secondo tempo per ribaltare il risultato della gara casalinga con l’Amatori Genova, compromessa nei primi 40 minuti di gioco. La meta di Alessandro Fascio trasformata da Gabrielli sembrava poter presagire una facile vittoria degli aquilotti ma così non è stato. Dopo l’iniziale sbandamento gli ospiti hanno preso le redini del gioco segnando 4 mete (due trasformate) ed un calcio di punizione. Squadre al riposo con gli ospiti avanti 27-7. Nel secondo tempo la Dr Ferroviaria scende in campo con il piglio giusto, ma nonostante il netto dominio territoriale non riesce ad andare a segno (e nemmeno gli avversari). La buona performance nella ripresa fa ben sperare per la gara di domenica con le Province dell’Ovest a Genova. Fra le fila aquilotte esordio di Andrea Pardi (classe 2006) mentre Alessandro Fascio, uno dei migliori in campo, era alla 150ª presenza in giallonero festeggiata con una grande prestazione e con tanto di meta personale.