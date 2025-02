Rugby serie C. ErLux all’esame Cus Ferrara

Dopo due fine settimana di stop del campionato di C, la ErLux ritorna a giocare: l’appuntamento è in terra emiliana dove alle 14.30 i biancorossi, sesti, scenderanno in campo al ‘Trevisan’, tana del Cus Ferrara quinto in classifica, in una partita che può offrire la possibilità di rimanere agganciati al trio di squadre, tutte emiliane, che guida il girone. Il coach Paolo Temeroli è consapevole che "una vittoria in trasferta – commenta il tecnico – può dare quella serenità che serve per affrontare il girone di ritorno nel migliore dei modi" e punta sulla carica dei suoi. Le altre partite (fra parentesi la posizione): Reggio Emilia (2)-Noceto (3), Formigine (9)-Imola (8) e Parma (1)-Carpi (4); riposa Faenza (7). Anche l’under 16 scenderà in campo oggi pomeriggio, sempre contro Ferrara: la sfida giovanile però si disputerà a Villa Selva.

e. ma.