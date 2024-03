Rugby serie C. ErLux, ottima ripresa ma con Carpi non basta Il Rugby Forlì perde contro Carpi 19-28, tornando al penultimo posto. Partita solida per Carpi, con l'esordio di Gascon come mediano d'apertura per Forlì. Coach Savini critica gli errori della prima frazione. Altri risultati: Faenza batte Guastalla, Lyons vince contro Cus Ferrara e Imola supera Bologna Club. Classifica aggiornata.