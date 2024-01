Rugby serie c. Forlì, occasione all’Inferno Monti con Guastalla

Prima partita dell’anno nuovo in casa per l’ErLux Rugby Forlì, che inizierà il lato B del campionato e oggi pomeriggio alle 14.30 ospiterà all’Inferno Monti il Guastalla, cenerentola del campionato con appena 2 punti (all’andata finì 19-54). Ma coach Alberto ‘Tito’ Savini non si fida: "Dovremo fare bene in attacco, abbiamo lavorato su questo nell’ultimo periodo. Anche se siamo consapevoli che in difesa, spesso e volentieri, ci perdiamo nel movimento generale. Tuttavia nelle ultime partite siamo andati bene, quindi ci aspettiamo una bellissima partita". E anche lo spogliatoio ha la guardia ben alzata: "Capitan Ghetti nella rifinitura di venerdì ha chiesto ai ragazzi di non prendere con leggerezza questa partita basandosi sul risultato dell andata".

Le altre partite: Carpi-Parma, Imola-Cus Ferrara e Lyons Piacenza-Faenza. Turno di riposo per Bologna.

e. ma.