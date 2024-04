Rugby serie C. Forlì, sfuma anche il terzultimo posto

Nella penultima giornata del campionato di serie C Promozione, l’ErLux Rugby Forlì è scesa in campo nella tana del Bologna Club. I forlivesi puntavano al sorpasso e al terzultimo posto: per riuscirci serviva una vittoria con bonus. È invece arrivato l’ennesimo ko: 32-12 il finale. "Siamo partiti con una formazione rimaneggiata – ha analizzato l’incontro nel postpartita coach Alberto Savini, per tutti Tito –. Nel complesso siamo stati molto lenti con la mischia". Una nota finale sull’ambiente in cui si è giocato: "Pesanti insulti dai giocatori e dal pubblico nei nostri confronti".

Altre partite: Lyons Piacenza-Parma 17-10, Faenza-Cus Ferrara 16-29 e Imola-Guastalla 66-5. Turno di riposo per Carpi.

Classifica: Piacenza 72, Parma e Imola 61, Cus Ferrara 46, Faenza 28, Carpi 26, Bologna Club 23, Forlì 12, Guastalla 3.