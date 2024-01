Rugby serie c. Ghetti trascina l’ErLux alla vittoria

Prima partita del 2024 e prima vittoria per l’ErLux Rugby Forlì, che fatica ma ha la meglio sulla cenerentola Guastalla: all’Inferno Monti finisce 26-12. "Abbiamo avuto grossi problemi con la mischia – commenta nel postpartita coach Alberto Savini –, e sul movimento nel primo tempo abbiamo avuto tante lacune. I 3/4 invece hanno fatto una partita perfetta, malgrado il cartellino rosso di Piegari". Per ‘Tito’ ci sono anche i complimenti, che vanno a "capitan Ghetti, che insieme al fratellino ha gestito bene le punizioni per cercare i punti al piede".

Marcatori: 14 punti Ghetti (3 punizioni e 2 trasformazioni); 5 punti Gentili e Toledo (una meta a testa).

Altre partite: Carpi-Parma 12-35, Imola-Cus Ferrara 24-17 e Lyons Piacenza-Faenza 56-7. Riposava il Bologna Club.

Classifica: Lyons Piacenza 44, Imola 38, Parma 35, Cus Ferrara 26, Forlì 16, Carpi 15, Bologna Club 13, Faenza 9 e Guastalla 2.