Rugby serie c. I Cavalieri in vetta alla classifica

"Abbiamo dovuto costruire la vittoria lentamente, perché nonostante la prestazione positiva, in alcuni frangenti ci hanno messo molto alla prova sul piano fisico". Lorenzo Calamai, tecnico della "cadetta" dei Cavalieri Union, ha così commentato il successo ottenuto nel derby contro il Firenze, valido per la sesta giornata di Serie C. Le mete di Facchini (due) Guidoreni, Fondi e Carafa hanno certificato il 35-15 finale e permesso alla seconda squadra dei Cavalieri di issarsi in vetta alla classifica con 25 punti, scavalcando proprio i fiorentini (secondi a quota 22). L’obiettivo dei Cavalieri "B" è quello di centrare a questo punto la promozione in Serie B, mantenendo il comando della graduatoria fino alla fine. "I ragazzi stanno facendo un grandissimo campionato – ha concluso il presidente Francesco Fusi - senza contare che tanti giovani del vivaio non ancora pronti per la per la prima squadra hanno la possibilità di giocare e crescere – ha detto – mancano quattro partite alla Serie B. Noi ci crediamo".