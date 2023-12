Rugby serie c. Imola passeggia e intravede la vetta

A Guastalla l’Imola Rugby chiude il girone d’andata con un successo per 40-29 e un secondo posto a cinque punti dalla capolista Piacenza nell’ambito del campionato di serie C. L’incontro è servito ai tecnici rossoblù, Sam Morton e Alessandro Santandrea, per inserire le seconde linee riposando giocatori che fino ad ora avevano tirato la carretta. Il match si mette subito in discesa per Imola che realizza subito con Ottavi, ma, dopo 15 minuti, i troppi falli commessi permettono ai padroni di casa di mantenersi vivi.

La partita, piena di nervosismo, viene chiusa positivamente dai rossoblù nei minuti finali.