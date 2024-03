Rugby Serie C. Parte male, recupera e vince. Dr Ferroviaria può far festa La Spezia parte male ma recupera e vince contro il Volvera nella Coppa Mare e Monti. Dopo essere stati sotto di 19 punti, gli aquilotti reagiscono e conquistano la vittoria con un pareggio 24-24 trasformato in sorpasso grazie a un calcio di punizione di Gabrielli. Prossimo impegno in trasferta con le Province dell’Ovest.