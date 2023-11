Rugby serie C, per Forlì a Imola un derby caldo

Dopo Faenza e Carpi, oggi alle 14.30 tocca a Imola. Terzo derby consecutivo per la ErLux Rugby Forlì, che oggi pomeriggio sarà impegnata in trasferta per la settima giornata di serie C Promozione. "Ci aspetta una delle partite più toste della stagione – spiega coach Alberto ‘Tito’ Savini –: Imola per Forlì è sempre stata una grande sfida. Non sottovaluteremo l’avversario, ma allo stesso tempo sarà bello tornare in campo con loro".

Le altre partite: Parma-Cus Ferrara, Carpi-Guastalla e Bologna Club-Lyons Piacenza. Turno di riposo per Faenza.

In campo, per i biancorossi, anche l’under 6 impegnata alle 11 in un torneo ‘prime mete’ a Cesena, mentre l’under 14 giocherà un’ora prima al Monti un triangolare con Ravenna e Ferrara.