Rugby serie C Promozione. L’Er Lux cerca riscatto nella tana del Carpi

Vincere un derby per dimenticare un derby. È questo che deve fare l’ErLux Rugby Forlì, impegnata oggi alle 14.30 in terra emiliana, sul campo del Carpi Rugby. E anche mister Savini ha le idee chiare di quello da chiedere e di cui aspettarsi dai suoi, dopo la cocente sconfitta rimediata sette giorni fa a Faenza, un ko che in casa biancorossa brucia ancora. "Ci aspettiamo una domenica con una sfida di alto livello come è stata a Faenza – commenta coach ‘Tito’ –. Carpi è una squadra che non molla mai e non concede niente, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e la voglia di avanzare".

Le altre partite: Guastalla-Faenza, Lyons Piacenza-Cus Ferrara e Bologna-Imola; turno di riposo per Parma.

e. ma.