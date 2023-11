Rugby serie c. Rimini espugna Reggio Emilia. È la prima vittoria dell’anno

Erano 160 atlete, dagli 8 ai 17 anni, dall’Emilia Romagna e dalle Marche, hanno partecipato alla ’Festa del rugby femminile al campo di Rivabella. Un momento particolarmente importante nel corso dell’annata, con la presenza del Sindaco Sadegholvaad, dell’Assessore allo sport Maresi e del Responsabile nazionale di tutta la formazione della Federazione rugby, Andrea Di Giandomenico. Intanto il Rimini Rugby di Serie C coglie la sua prima vittoria stagionale e lo fa in trasferta, per 29-20, a Reggio sul campo del Valorugby. Per i ragazzi di Maccan un ottimo primo tempo (21-7) e una ripresa più in sofferenza, con i padroni di casa bravi a riportarsi vicinissimi nel punteggio. I ragazzi del Rimini Rugby si scuotono, conquistano campo e guadagnano l’ennesima punizione che Perju trasforma. I riminesi dominano nel possesso di palla e nella conquista di campo sino alla che alza il morale.