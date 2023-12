Rugby Serie C. Riscatto Berserker e settimo posto

Si chiude con il 7° posto la prima parte di stagione in Serie C per i Berserker, tornati alla vittoria nell’ultima gara dell’anno contro il Bellaria Pontedera, superato 18-12 a Gambassi. La squadra di Firenzani, nata dalla collaborazione tra Gambassi Rugby e Unione Rugby Montelupo Empoli, è partita un po’ titubante, nonostante il momentaneo vantaggio segnato su punizione da Rizzello. Grazie ad un gioco ad alta intensità, gli ospiti hanno infatti segnare due mete nel primo tempo, seppur trasformandone solo una. Prima dell’intervallo, però, ci ha pensato capitan Goretti a suonare la carica per i padroni di casa, segnando su assist del mediano Banti la metà, poi trasformata da Rizzello, del 10-12. Nel ripresa i Berserker fanno sentire la propria prestanza fisica con Marco Alessandri che realizza la meta che conclude la rimonta. A chiudere i conti ci ha poi pensato il solito Rizzello con un altro calcio piazzato. Ecco di seguito la formazione iniziale: Cavallaro, Lassi, Giorgi, Vincelles, Amodeo, Cameli, Goretti (c), Fanciullacci, Banti, Rizzello, Cannas, Alessandri Mat., Alessandri Mar., Scaglione, Bartolozzi.