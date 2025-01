Rugby serie C, TORNEO FERMO PER IL sei NAZIONI. Essepigi riposa ma non troppo. Bargnesi: "Testa già a Pesaro»

La Essepigi Techfem Fano Rugby serie C si è qualificata per il secondo turno. Adesso il campionato si fermerà per un altro mese per via delle sfide dell’Italia al Sei Nazioni, dopodiché il 16 febbraio la Essepigi Techfem terminerà la regular season nella tana del Pesaro Rugby. "In questo mese di stop cercheremo di recuperare gli infortunati e di prepararci al meglio per la partita che andremo ad affrontare contro il Pesaro, sperando di potercela giocare al massimo delle nostre possibilità – spiega il tecnico Bargnesi –. Sarà inoltre un bel test in vista della seconda fase, in cui incroceremo la stessa Pesaro e le prime due del girone umbro". Pesaro è stata intanto nuovamente avversaria dell’U18 Fano/Sena, piegata in trasferta al debutto nell’Interregionale 2. La formazione condotta da Annunzio Subissati e da Breccia proverà a riscattarsi domani dalle 14,30 in casa contro Scandicci. Si è invece ripetuta l’U16 Fano/Sena, diretta da Alessio Conti e Daniel Nwigwe, stavolta travolgente a Senigallia sul Rimini dopo aver dilagato contro lo Jesi 2 ad Ancona.

b. t.