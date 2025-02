Rugby serie c. Un punto di bonus pur perdendo: magra consolazione

L’ErLux Rugby Forlì segna il passo in casa del Cus Ferrara: nell’8ª giornata del girone d’andata del campionato di serie C, i biancorossi cadono 42-34. Nonostante la sconfitta, i forlivesi portano a casa un punto grazie al bonus dato dalle quattro mete segnate. Coach Temeroli al termine della partita ha evidenziato ancora una volta "la mancanza di cinismo dei ragazzi – ha spiegato il mister –, che da troppo tempo non riescono a chiudere le partite a proprio vantaggio quando se ne presenta il momento".

Gli altri risultati: Imola-Formigine 29-10, Noceto-Reggio Emilia 7-41 e Carpi-Parma 5-28. Turno di riposo per Faenza.

Classifica: Parma 34; Reggio Emilia 31; Noceto 25; Cus Ferrara 21; Carpi 20; Imola 14; Forlì 13; Faenza 10; Formigine 0.

Per quel che riguarda il settore giovanile, l’under 16 si impone contro Ferrara per 46-10, mentre l’under 14 cade 39-5 contro Faenza. Infine, i ragazzi del touch rugby si sono classificati sesti alla quarta tappa del trofeo regionale Ducato di Cesena.

e. ma.