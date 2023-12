Rugby serie C1, domani alle 14,30 al "Falcone-Borsellino» arriva l’Anconitana che in classifica insegue i rossoblu a un punto. L’Essepigi Fano tenta la spallata nel derby

La Essepigi Fano Rugby, serie C1, domani alle 14,30 sul terreno amico del "Falcone-Borsellino" ospita l’Unione Rugbistica Anconitana per consolidare il primato in classifica. I rossoblù (foto il capitano Breccia) sono in vetta a quota 21 punti, con una lunghezza di distacco dagli stessi anconetani e dal Città di Castello. "Sicuramente sarà una partita difficile, perché abbiamo incontrato tante volte questo avversario e si è sempre rivelato piuttosto ostico per combattività e qualità – presenta la sfida il tecnico della Essepigi Walter Colaiacomo –. Ancona ha peraltro appena perso una grande occasione per scavalcarci in testa, venendo sconfitti in casa dal Città di Castello, quindi ci dobbiamo aspettare una squadra determinata a rifarsi in questo duello al vertice con noi. Noi però vogliamo riprendere la nostra marcia dopo due settimane di sosta, consapevoli dell’importanza di questi scontri diretti con una classifica così corta nelle primissime posizioni. Nonostante ciò continueremo a portare avanti la nostra filosofia, che è quella di cercare di dare opportunità a tutti di dimostrare il proprio valore in campo con un adeguato minutaggio". Questo derby rappresenterà il sesto ostacolo sulla strada dei fanesi di sedici complessivi della stagione regolare, al termine della quale prima e seconda in graduatoria accederanno alla fase successiva per la promozione in B. La Essepigi nel suo staff annovera lo specialista delle mischie Franco Tonelli, l’allenatore della touche Michele Primavera ed il preparatore atletico Giancarlo D’Amen. Giovanili. Nello scorso weekend sono invece scese in campo l’Under 14 Fano-Sena a Jesi contro una mista Jesi-Fabriano, il Minirugby con tutte le sue categorie nel raggruppamento di San Benedetto del Tronto partecipando ad una bellissima festa del rugby e l’Under 16 Fano-Sena a Bologna per un altro probante esame nella Élite nazionale.

b.t.