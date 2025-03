Rugby serie C1: domani alle 14,30 l’esordio nel raggruppamento umbro-marchigiano. Essepigi, si fa sul serio: via alla seconda fase con Foligno

In serie C1 la Essepigi Techfem Fano Rugby domani alle ore 14:30 farà il proprio esordio nel gruppo umbro-marchigiano ospitando sul terreno amico della Tombaccia il Foligno. I rossoblù si sono qualificati accaparrandosi il secondo dei due posti a disposizione nel girone delle Marche, dove con un bilancio di sette vittorie e tre sconfitte hanno incamerato 37 punti in dieci gare contro i 49 della Cadetta della Fiorini Pesaro di serie A.

La compagine folignate ha invece chiuso in seconda posizione in Umbria, con un ruolino di cinque successi a fronte di tre ko che l’ha proiettata a quota 24. A dominare da quelle parti è stato il Città di Castello, capolista a 38 con un otto su otto. Queste quattro squadre si sfideranno in partite di andata e ritorno, al termine delle quali, il 4 maggio, le prime due classificate staccheranno il biglietto per proseguire la loro corsa verso il traguardo della promozione in B misurandosi con le migliori emiliano-romagnole.

"La seconda fase rispetto alla prima esprimerà in campo un’intensità ed una qualità maggiori – prevede il coach dei fanesi Andrea Nucci, del cui staff fanno parte Michele Primavera ed Alessandro Gasparini – Ci stiamo comunque preparando nel migliore dei modi, per cercare di cominciare subito col piede giusto domenica prossima contro Foligno. Sia il Città di Castello che il Foligno li abbiamo incontrati anche l’anno scorso, però quest’ultimo ha cambiato parecchio e quindi sarà un avversario un po’ da scoprire, e interessante da affrontare".

Beatrice Terenzi