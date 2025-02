RUGBY SERIE C1. Fano, gran derby con i Cadetti Pesaro

Lasciata alle spalle la pausa di campionato dettata dal calendario dell’Italia nel Sei Nazioni, che ha visto una delegazione rossoblù presente sugli spalti dell’Olimpico per la sfida tra gli azzurri ed il Galles, la Essepigi Techfem Fano Rugby si sta preparando per l’incontro che chiuderà il girone marchigiano di C1. I fanesi, con la qualificazione alla seconda fase già in tasca, saranno di scena domani dalle ore 15,30 nella tana della cadetta della Fiorini Pesaro di serie A, leader del gruppo con 44 punti contro i loro 35. Si tornerà dunque a giocare ad un mese dall’interruzione, coincisa per la squadra capitanata da Nicola Bargnesi col successo per 43-0 riportato ad Ascoli.

b. t.